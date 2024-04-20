Mash: кинокомпанию Евгения Пригожина Aurum Production планируют ликвидировать

Согласно отчету ООО «Аурум» за 2023 год, в эту сумму обошлось продолжение съемок известных проектов. Среди популярных кинокартин студии: «Лучшие в аду», «Турист» и «Шугалей-3».

При этом в 2022 году задолженность кинокомпании Пригожина составляла 319 млн рублей. Это связано с распоряжением Пригожина выложить фильмы в открытый доступ из-за низкой посещаемости кинотеатров в период пандемии Covid-19.

На сегодняшний день деятельность Aurum Production приостановлена. По словам сценаристов и режиссеров, нынешнее руководство киностудии в лице Евгении Мальцевой и ее представителей исчезло.

В октябре 2021 года Пригожин передал Мальцевой 51% компании, при этом 49% он оставил себе. После смерти главы ЧВК «Вагнер» его доля должна была перейти родственникам, однако этого так и не произошло.

Принадлежащий Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer Legacy 600 разбился 23 августа 2023 года в Тверской области. В результате авиакатастрофы погибли все 7 пассажиров и 3 члена экипажа.