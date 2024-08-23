Mash: двое россиян погибли в результате схода оползня в Таиланде

На Пхукете в результате схода оползня погибли восемь человек, в том числе двое российских туристов, сообщает Mash .

ЧП произошло в южной части города в районе Муанг. Там находятся исторический и культурный центр острова.

Город уже второй день заливают дожди. На фоне этого сошел оползень, который унес жизни восьми человек, в том числе двух граждан РФ. Известно, что погибли мужчина и женщина из России, а также трое граждан Мьянмы и Таиланда. Все еще идут поиски пропавших без вести.

Кроме того, из-за ЧП были повреждены свыше 250 домов.