Мартин устроил трогательный момент для российского фаната во время концерта в Сеуле

Во время выступления в Сеуле фронтмен Coldplay Крис Мартин отметил российского поклонника, пишет Lenta.ru .

Заметив в толпе зрителя с телефоном в чехле с надписью «RUS», музыкант лично поприветствовал его со сцены.

Публика поддержала этот жест криками «Россия!» и «Наши!», от чего растроганный фанат не смог сдержать слез. В ответ Мартин исполнил для него импровизированную песню, в тексте которой допустил возможность будущего концерта Coldplay в России.

Этот спонтанный момент вызвал бурю эмоций у зрителей и быстро разошелся по соцсетям. Поклонники группы отмечают, что подобные жесты Мартина подтверждают его репутацию одного из самых чутких и открытых музыкантов современной сцены.

Coldplay никогда выступали в России.