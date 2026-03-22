Март в России может стать самым солнечным в истории

Март 2026 года может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС .

Как рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, солнечная погода сохраняется практически каждый день.

«Это считается по часам каждый день. Поскольку погода антициклональная и почти каждый день светит солнце, то такое предположение вполне возможно», — ответила Макарова на вопрос о возможности того, что март станет самым солнечным в истории.

При этом норма продолжительности солнечного сияния с учетом средней облачности составляет 128 часов.

