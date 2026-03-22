Март в России может стать самым солнечным в истории
Март 2026 года может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений, сообщает ТАСС.
Как рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, солнечная погода сохраняется практически каждый день.
«Это считается по часам каждый день. Поскольку погода антициклональная и почти каждый день светит солнце, то такое предположение вполне возможно», — ответила Макарова на вопрос о возможности того, что март станет самым солнечным в истории.
При этом норма продолжительности солнечного сияния с учетом средней облачности составляет 128 часов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.