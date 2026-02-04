Марсоход Perseverance совершил первую поездку, полностью спланированную ИИ

Этот эксперимент, состоявшийся в декабре 2025 года, продемонстрировал способность генеративного ИИ безопасно планировать передвижения марсохода по пересеченной местности, исключая необходимость ручного ввода данных. Данная технология позволит оптимизировать трудозатратные процессы, которые обычно осуществляются инженерами с Земли.

Автономные технологии, по мнению ученых, станут незаменимыми и в грядущих космических миссиях. Они значительно повысят эффективность работы космических аппаратов, удаляющихся от Земли на значительные расстояния.

Учитывая расстояние между Марсом и Землей, составляющее 225 миллионов километров, задержки связи исключают возможность управления марсоходами в режиме реального времени. Десятилетиями ученые занимались ручным планированием ежедневных маршрутов, анализируя данные о местности и состоянии марсоходов, а затем, используя путевые точки, расположенные на расстоянии не более 100 метров друг от друга, составляли маршруты.

Эксперимент с использованием искусственного интеллекта проводился в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии. ИИ проанализировал те же изображения и данные, которые обычно используются планировщиками-людьми. Среди них были снимки, сделанные камерой орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, а также компьютерные модели рельефа местности.

Искусственный интеллект выявил ключевые особенности поверхности: скалы, крутые склоны и поля валунов. Затем, как сообщается на сайте NASA, он разработал маршрут для марсохода, указав фиксированные координаты «путевых точек».

В ходе двух тестовых заездов Perseverance преодолел дистанцию в 456 метров. Перед началом испытаний команда провела моделирование с применением цифрового двойника марсохода, чтобы убедиться в безопасности рекомендаций, сгенерированных ИИ. Инженеры подчеркнули, что «мы приближаемся к тому дню, когда генеративный искусственный интеллект и другие интеллектуальные инструменты помогут нашим наземным марсоходам преодолевать километровые расстояния, сводя к минимуму нагрузку на оператора».

