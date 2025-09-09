Маршрутизаторы и Wi-Fi-камеры: как в РФ взламывают «умные дома»

Доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Святослав Литвинов заявил, что хакеры чаще всего взламывают «умные» дома россиян через Wi-Fi-камеры и маршрутизаторы: это самые уязвимые детали таких систем, сообщает Газета.ru .

«Наполненный „умными“ устройствами дом — от голосовых помощников до систем климат-контроля — представляет собой сложный ландшафт киберугроз. Каждое такое устройство становится потенциальной точкой входа для злоумышленника», — пояснил эксперт.

По его словам, анализ таких ситуаций показывает, что злоумышленники стремятся к минимизации усилий, нацеливаясь на наиболее популярное и, как правило, слабозащищенное оборудование.

В группе повышенной уязвимости помимо маршрутизаторов и Wi-Fi камер находятся голосовые ассистенты и интеллектуальные колонки, непрерывно анализирующие окружающий звук, а также разнообразные сенсоры и контроллеры, такие как интеллектуальные системы освещения или электророзетки.

Эти устройства нередко становятся основой для создания крупных ботнетов и организации DDoS-атак. Ключевые факторы их незащищенности заключаются в использовании заводских паролей, устаревших версиях программного обеспечения и отсутствии криптографической защиты передаваемой информации.