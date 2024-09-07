сегодня в 15:24

Маркина предостерегла избирателей от предъявления своих паспортов незнакомцам

Гражданин обязан предъявить свой паспорт только члену территориальной избирательной комиссии (ТИК), сказала член Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса Вера Маркина.

«Не предъявляйте паспорта другим лицам, присутствующим на избирательном участке», — сказала она.

Маркина обратила внимание на то, что это предостережение особенно актуально во «времена фейков и мошенников».

«В таком случае члены избирательной комиссии не могут гарантировать то, как будут использоваться данные избирателей потом», — отметила она.

В завершении она посоветовала гражданинам быть бдительными и приходить на участковые избирательные участки.

В Подмосковье 7 сентября начался второй день выборов в муниципальные Советы депутатов. С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах региона. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.