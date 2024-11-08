Маркетолог раскрыл цель закона о регистрации блогеров через «Госуслуги»

В России начал действовать новый закон, обязывающий социальные сети регистрировать пользователей с более чем 10 тыс. подписчиков через портал госуслуг. Маркетолог Антон Хоменок высказался по поводу этой инициативы, сообщает «ФедералПресс» .

По его словам, официальные лица заявляют о необходимости защиты блогеров от фейков и мошенничества.

«Однако это точно не те проблемы, которые должны решать органы надзора. Защита от мошенников и работа с доверием зрителей — это обязанности самой социальной платформы, а не регулятора», — отметил маркетолог.

Он отметил, что основная цель закона заключается в создании реестра прибыльных каналов для обеспечения уплаты налогов.

Рынок интернет-рекламы в России растет, и обширная его часть остается в «серой зоне», что позволяет многим блогерам избегать регистрации. Новый закон стремится изменить эту практику.

Хоменок указал, что требование регистрации через госуслуги неуместно, поскольку социальные сети являются независимыми платформами, многие из них не имеют отношения к России. Он считает, что эти платформы должны оставаться местом для свободного самовыражения без необходимости раскрытия личных данных.