Депутат Мособлдумы Черемисов поздравил труженицу тыла с Днем Победы

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поздравил труженицу тыла Елизавету Терон с праздником Победы. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Елизавета Александровна Терон — труженица тыла, яркий представитель комсомольской организации периода СССР. Для парламентария она уже как родная, заезжает к ней часто, чтобы проведать.

В этот раз сильный повод — День Великой Победы. Народный избранник решил снова сказать спасибо за то, что сейчас стоит на этой земле.

В 14 лет тогда еще юная Люлек (так ее называли абсолютно все, кто был с ней знаком) устроилась работать на завод, а через два года случилось страшное — война. Молодых ребят забирали и на другие работы, в помощь бойцам. Кроме завода, 16-летняя Елизавета Александровна копала противотанковые окопы под Москвой, а часы, отведённые на отдых, посвящала раненным бойцам — оказывала первую помощь, бинтовала раны и отправляла солдат дальше на лечение.

Не жалея себя, каждый день девушка трудилась до изнеможения, считая это не подвигом, а своей ежедневной борьбой за Победу.

После войны слово «устала» так и не появилось в жизни Елизаветы Александровны. Она отработала на заводе более 40 лет. Так и молодому поколению завещает свой девиз «Трудись, чтобы быть человеком».

Женщине в этом году будет уже 99 лет. Каждый раз депутата поражает насколько она энергична, открыта к интересному диалогу, своим примером мотивирует на плодотворную деятельность и новые свершения.

Елизавета Александровна всегда мечтала попасть 9 мая на главный парад страны на Красной площади. Мечты наших дорогих ветеранов должны сбываться, поэтому, в прошлом году, парламентарий помог осуществить её мечту.

«Забота, поддержка и внимание — самое малое, что мы можем сделать сегодня в благодарность за непосильный вклад не только в Победу, но и в послевоенное возрождение страны.

Я уверен, что мы вместе с Елизаветой Александровной сможем отметить её вековой юбилей, чтобы вновь рассказать, какими сильными бывают люди!», — поделился депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что очень важно сохранить память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны. Это является общей главной целью и задачей.