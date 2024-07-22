Мариупольскому тигру Зевсу подарили 40 «квадратов» газона на двухлетие

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Тигр Зевс, который прибыл в Санкт-Петербург из Мариуполя, отметил свой второй день рождения. В подарок от «Петербургского дневника» хищник получил 40 квадратных метров зеленого газона, сообщается на сайте газеты .

По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, за животным ухаживают сотрудники Ленинградского зоопарка. В июле 2023 года Зевс стал подопечным газеты.

«Поэтому сегодня мы решили исполнить желание тигра — газон, на котором ему будет приятно играть, радоваться самому и радовать посетителей зоопарка», — поделился Смирнов.

Ведущий зоолог отдела «Хищные млекопитающие» Юлия Гилицкая отметила, что тигр еще считается подростком, который превращается из котенка в полноценного «котищу».

«И пусть повадки у него уже полноценного взрослого тигра, играет он все еще как маленький», — добавила специалист.

В мариупольском зоопарке Зевса выкармливала овчарка. Тигрица бросила свое потомство, предположительно, из-за стресса. Хищница была беременна во время боев за Мариуполь.