Марина Шевченко: жителям Дубны важно, кто будет представлять интересы их округа

В Единый день голосования муниципальные выборы в советы депутатов проходят на территории 25 городских округов Подмосковья. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят довыборы, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

В первый день голосования депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Марина Шевченко побывала на нескольких избирательных участках в Дубне: в гимназии № 8, в помещении Администрации, в Университете «Дубна». Кроме этого, депутат Мособлдумы проверила работу участков в Доме ветеранов, в Доме учителя, а также на двух УИК в ДК «Октябрь».

По словам парламентария, выбор депутата — это возможность иметь своего представителя в городском совете, передавать ему свои наказы, обращаться за содействием в решении важных вопросов.

«Пообщалась с членами комиссий, с жителями, которые уже проголосовали за своего кандидата. Все отмечают, что обстановка самая доброжелательная. Те, кто решил, как и прежде, лично прийти на участок, говорят, что им так привычнее. Во многих семьях это уже традиция: в день выборов получить и заполнить бумажный бюллетень, поставив отметку напротив фамилии своего кандидата. В беседе с молодыми ребятами узнала, что для них, конечно, более предпочтителен электронный формат, который позволяет удаленно проголосовать в любое время, но по тем или иным причинам они не зарегистрировались на ДЭГ заранее и пришли проявить свою гражданскую позицию и принять участие в выборах городского совета депутатов», — сказала Шевченко.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Она отметила активное участие в выборном процессе и представителей старшего поколения.

«Они отметили, сколько всего было сделано в городе в последнее время: благоустроены дворы и общественные пространства, отремонтированы дороги, тротуары и дома. Им хотелось бы, чтобы эта работа продолжалась», — прокомментировала Шевченко.

Она отметила, что совет депутатов городского округа Дубна будет сформирован по результатам голосования на 20 одномандатных округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.