Марина Шевченко провела отчетное мероприятие перед молодежью Дмитровского округа

В местном отделении партии «Единая Россия» Дмитровского округа депутат Московской областной Думы встретилась с активистами «Молодой Гвардии» Дмитровского округа, которые занимаются добровольческой деятельностью, принимают активное участие в общественной жизни муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Марина Шевченко, отчитываясь о своей работе на посту депутата, рассказала, что ключевыми направлениями работы в 2024 году стали: приобретение и отправка дополнительного обмундирования и снаряжения, предметов быта и продуктов питания для участников СВО, оказание гуманитарной помощи жителям новых регионов России — Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, сопровождение семей участников СВО, дальнейшее совершенствование законодательства в соответствии с запросами военнослужащих.

«В прошлом году я вместе с партийцами и неравнодушными жителями принимала участие в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов, мне удалось собрать и передать в зону СВО около 200 килограммов необходимого. Всего с начала СВО партийцами Подмосковья было направлено на фронт 15 тысяч тонн гуманитарного груза», — подчеркнула Марина Шевченко.

Также она отметила, что под патронажем депутатов, членов фракции «Единая Россия» Мособлдумы, находится более 1300 семей наших защитников.

«Мы стараемся держать руку на пульсе и оперативно реагировать на все запросы, которые получаем. В Подмосковье создана серьезная система помощи участникам СВО и их семьям — по объемам и качеству поддержки наш регион находится в лидерах. Вместе с коллегами-депутатами продолжим работу по расширению региональных мер поддержки ветеранов и участников СВО», — отметила Марина Шевченко.

Кроме того, Шевченко рассказала о ходе реализации народной программы партии «Единая Россия» в округе.

«В бюджете региона предусмотрены средства для финансирования всех положений народной программы. Это капитальный ремонт действующих и строительство новых школ, детских садов, больниц и ФАПов, дорог и коммунальной инфраструктуры. Продолжится благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. В этом году в муниципалитете завершится благоустройство сквера генерала Кузнецова в Яхроме и продолжится благоустройство парка „Березовая Роща“ и Советской площади», —сказала Марина Шевченко.

Она также подчеркнула, что каждый объект, который строится или капитально ремонтируется по народной программе «Единой России», находится под контролем депутатов.

«Мы тщательно следим вместе с жителями за сроком и качеством работ, чтобы в процессе эксплуатации не возникало недочетов», — сказала Шевченко.

В завершение встречи парламентарий поблагодарила молодогвардейцев за их неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.