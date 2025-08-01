Мария Тарасова переизбрана президентом Щелковской торгово-промышленной палаты

18 июня 2025 года в конгресс-центре торгово-промышленной палаты РФ состоялось заседание правления под председательством Сергея Катырина. Одним из ключевых вопросов повестки стало продление полномочий президента Щелковской торгово-промышленной палаты. Члены правления единогласно поддержали кандидатуру Марии Тарасовой на новый пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Щелкова.

Подтверждение решения прошло в Усадьбе Гребнево 30 июля 2025 года, где состоялось Общее собрание членов Щелковской ТПП. Представители местного бизнес-сообщества также выразили поддержку действующему руководителю, вновь избрав Марию Тарасову президентом палаты.

В рамках собрания был утвержден обновленный состав совета палаты и ревизионной комиссии, а также определены ключевые стратегические направления деятельности организации на 2026–2030 годы.

Мария Тарасова возглавляет Щелковскую ТПП с 2020 года. Под ее руководством палата реализовала ряд инициатив, направленных на поддержку предпринимательства, развитие деловых связей и создание комфортной среды для ведения бизнеса на территории округа.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.