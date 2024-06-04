Мария Певчих** ищет компромат на Михаила Ходорковского**

Между Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*, возглавляемым Марией Певчих**, и командой экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского** обострился конфликт, сообщает RT со ссылкой на информированный источник.

Бывший олигарх намерен обвинить Певчих** в клевете и подать иск о защите чести и деловой репутации в европейский суд.

По данным близкого к структурам Ходорковского** информатора, команда Певчих** активно собирает на него компромат с целью вынудить отказаться от судебных исков к ФБК*. Ее интересует любая информация, которая может навредить репутации беглого олигарха в Европе. В частности, Певчих** проводит анализ политической и финансовой деятельности бывшего главы ЮКОСа, утверждает источник.

Известно, что конфликт между ФБК* и командой Ходорковского** начался после выхода фильма «Предатели». В ленте Певчих** выступила с открытой критикой экс-олигарха.

*Включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

**Физлица, признанные Минюстом РФ иностранными агентами.