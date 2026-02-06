Мария Львова-Белова и посол ОАЭ провели благотворительную акцию для семей Подмосковья

В Общественной палате России прошла благотворительная акция для многодетных семей из Подмосковья, организованная детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой и посольством ОАЭ, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Общественной палате Российской Федерации состоялась благотворительная акция для многодетных семей из Подмосковья, в том числе семей участников спецоперации, воспитывающих детей с инвалидностью и находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторами выступили уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и посольство Объединенных Арабских Эмиратов в России.

В мероприятии приняли участие 16 семей и 35 детей из Балашихи, Реутова, Серпухова и Подольска. Гостям вручили подарки и гуманитарную помощь, а также пригласили на экскурсию в «Москвариум». Мария Львова-Белова отметила важность совместного времяпрепровождения для семей.

Детский омбудсмен поблагодарила чрезвычайного и полномочного посла ОАЭ в России доктора Мохаммада Ахмада Аль-Джабера за поддержку. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в интересах семей с детьми. Львова-Белова также выразила благодарность благотворительному фонду «Страна для детей» за помощь в организации акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.