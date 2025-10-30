Мария Гайдар закрывает ИП на территории России

Дочь экс-зампреда правительства России Егора Гайдара, гражданка Украины Мария Гайдар инициировала процедуру закрытия своего индивидуального предпринимательства (ИП), зарегистрированного на территории Российской Федерации. Соответствующая информация была обнаружена в реестрах проверки благонадежности контрагентов, сообщает RT .

По имеющимся данным, заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя было подано 24 октября. Регистрация в этом статусе была осуществлена в 2012 году.

Основным видом деятельности Марии Гайдар являлась сдача в аренду трех принадлежащих ей московских квартир. Журналисты RT установили местонахождение принадлежащей ей недвижимости.

Самая просторная из квартир, площадью 75 квадратных метров, находится в центральной части города, а именно в Малом Тишинском переулке.

Анализ рынка показывает, что аналогичные объекты в соседних домах оцениваются в диапазоне от 35 до 40 миллионов рублей. Потенциальный доход от сдачи такой квартиры в аренду может составлять около 150 тысяч рублей в месяц.

Вторая квартира, находящаяся в собственности Марии Гайдар, располагается вблизи станции метро «Белорусская», на улице Верхней. Площадь данного объекта недвижимости составляет чуть более 50 квадратных метров. По оценкам RT, ее рыночная стоимость начинается от 25 миллионов рублей.

Третья квартира, площадью 33 квадратных метра, находится возле Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), в районе Строгино, на Неманском проезде. Ее стоимость оценивается примерно в 10 миллионов рублей.

В 2015 году Мария Гайдар приняла решение о переезде на Украину, отказавшись от российского гражданства. На Украине она занимала должность депутата одесской администрации, а также являлась помощником губернатора области, которым в то время был Михаил Саакашвили, и советником действующего на тот момент президента Украины Петра Порошенко.

С началом Специальной военной операции (СВО) Мария Гайдар покинула территорию Украины и переехала в Израиль.

В настоящее время она является ведущей собственного шоу на платформе YouТube и получает доход от сдачи в аренду недвижимости в Черногории, а также от ведения бизнеса на территории Украины.

