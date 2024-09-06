Мария Большакова рассказала об удобстве дистанционного электронного голосования

Дистанционное электронное голосование - это совершенно естественное цивилизационное развитие, сообщила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.

Впервые технологии ДЭГ в Московской области применили на выборах губернатора региона в 2023 году. Тогда была отмечена высокая явка именно тех, кто решил проголосовать дистанционно.

«Мы все давным-давно пользуемся различными удобными дистанционными услугами, девайсами и технологиями. Мы знаем, что, например, портал «Госуслуги» – это одна из самых защищенных систем в мире, которую достаточно сложно взломать», - добавила Большакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.