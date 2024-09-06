Мария Большакова рассказала, каким браузером лучше пользоваться при ДЭГ

При дистанционном электронном голосовании лучше использовать отечественный браузер, сообщила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.

Она отметила, что отечественные технологии очень защищенные. Они зарекомендовали себя в процессе пробного голосования, которое шло с момента конца регистрации на выборы до официального начала трехдневного голосования.

«Они показали высокий уровень защиты от уязвимостей. Поэтому я думаю, что итоги электронного голосования могут теоретически быть показательными даже раньше, чем итоги физического голосования, потому что для того, чтобы проголосовать в системе ДЭГ, можно находиться в любой точке России», - сказала Большакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.