Мария Багреева: в Москве развивают механизм оценки правового регулирования

В столице утвердили новую систему оценки эффективности нормативных актов, направленную на системное выявление правовых барьеров и разработку обоснованных мер по их устранению. Об этом заявила заместитель мэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Новый инструмент оценки включает в себя перечень индикаторов эффективного регулирования, который предназначен для системного анализа правовых актов на наличие в них избыточных требований к бизнесу. С помощью четких критериев мы сможем оперативно выявлять и классифицировать избыточные требования и устаревшие нормы в правовых актах органов исполнительной власти города», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что это повысит качество экспертизы и расширит охват оценки на ключевые сектора экономики, что поможет устранить препятствия для развития предпринимательства.

Анализ будет проводиться по десяти показателям, включая: отсутствие избыточных процедур в документах, возможность подачи документов в электронном виде, наличие понятных условий для бизнеса, исключение дублирующих требований и другие. Нормативный акт будет считаться эффективным только при соответствии всем десяти критериям. Если обнаружатся отклонения, эксперты проведут детальный разбор причин и подготовят рекомендации для властей по корректировке документов, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, добавила заммэра.

В 2025 году в Москве по обновленным правилам планируется оценить влияние нормативных актов на экономику в 16 сферах, включая инновации и культуру. Проверка затронет документы 18 городских органов исполнительной власти.

В прошлом году Департамент экономической политики и развития Москвы проанализировал воздействие 77 нормативных актов, регулирующих 15 отраслей. Внесенные по итогам экспертизы правки позволят бизнесу и городскому бюджету ежегодно экономить порядка 500 млн рублей.

Москва продолжает совершенствовать методы экспертной оценки правовых актов. Уже второй год подряд столица входит в топ регионов по рейтингу качества анализа влияния нормативных документов на экономику, который составляет Минэкономразвития России. В расчете учитываются такие параметры, как объем оцениваемых актов, процент учтенных предложений бизнеса, а также анализ выгод и затрат от регулирования.