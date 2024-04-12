Мария Багреева: в Москве 9 из 10 госзакупок проводят по типовой документации

В столице по итогам прошедшего года комплекты типовой аукционной (конкурсной) документации разработаны для 90% регулярных закупок городских заказчиков. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Москва стандартизирует закупки с 2015 года – идет утверждение типовых форм документов по наиболее востребованным предметам закупок, а также устанавливаются единые требования, которые будут понятны всем участникам городских закупок. К концу прошедшего года в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) разместили 456 комплектов типовой документации. Их регулярно актуализируют в зависимости от изменений в законодательстве и потребностей заказчиков.

Как отметила министр, благодаря единым стандартам повышается прозрачность закупок, обнуляются риски их обжалования, увеличивается число участников закупок и экономятся бюджетные средства. В прошлом году утвердили 30 комплектов типовой документации для обеспечения закупок услуг, работ и товаров. Из них 5 комплектов пришлось на закупки для общегородских потребностей, 8 – на эксплуатацию и содержание городского транспорта и имущества, 8 – на сферу здравоохранения и 9 – на сферу городского хозяйства.

В текущем году запланировано окончить начатую в 2023 году стандартизацию всех товаров, которые закупают городские заказчики в Москве. Для каждой категории товаров сформируют справочники характеристик. Их использование будет обеспечивать достоверность и точность требований к приобретаемой для столичных нужд продукции, пояснила Мария Багреева.

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