Мария Багреева: «Школе юного инвестора» исполнилось 10 лет

В августе образовательному проекту «Школа юного инвестора», который обучает столичных учеников основам предпринимательства, исполнилось 10 лет. За это время участниками проекта стали более 27 тыс. школьников, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Московская „Школа юного инвестора“ — это масштабный образовательный проект для детей в возрасте от 10 до 15 лет, который в игровой форме знакомит учащихся с основами предпринимательства и ролью конкуренции в экономической жизни города. Опыт, полученный ребятами в рамках обучения, позволит им в будущем с большей уверенностью сделать первые шаги в реальном бизнесе», — уточнила Багреева.

В ходе занятий ученикам сначала рассказывают об инвестициях, управлении финансами и основных принципах конкурентных отношений. Полученные знания ребята закрепляют в ходе бизнес-игры. Например, им предстоит составить бизнес-план для предприятия, побороться на аукционе за коммерческое помещение или акции компании, принять участие в тендере на поставку продукции и многое другое.

«В настоящее время проект пользуется популярностью в московских школах, обучение проходят свыше четырех тысяч учеников в год. Во время защиты учебных проектов, которая длится час, они принимают важные маркетинговые и стратегические решения, учатся понимать, что такое инвестиции и какова их роль в развитии бизнеса. По итогам сессии каждый участник получает именной сертификат и брендированные подарки. В первом полугодии 2025-го более 1,5 тысячи человек окончили „Школу юного инвестора“, а в сентябре стартует новый сезон образовательного проекта, в котором примут участие порядка трех тысяч школьников», — подчеркнул руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Для участия в бизнес-играх желающим необходимо заранее записаться на сайте. Занятия ведутся в школах, которые подают заявки на игру.