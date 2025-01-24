Мария Багреева: Рязанская область присоединилась к порталу поставщиков Москвы

Заказчики Рязанской области получили возможность публиковать закупки на портале поставщиков Москвы. Область стала 42-м регионом, получившим доступ к порталу, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

«Портал поставщиков является эффективным инструментом для проведения закупок и развития конкуренции и способствует росту межрегионального сотрудничества. В прошлом году более 60% закупок на площадке пришлось на заказчиков из других регионов. Рязанская область стала 42-м субъектом Российской Федерации, присоединившимся к Порталу поставщиков», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что теперь муниципальные и государственные учреждения смогут выбирать более надежных поставщиков и более выгодные условия и обеспечивать собственные нужды, проводя на площадке закупки услуг, работ и товаров.

Заказчики региона смогли подключиться к порталу поставщиков благодаря соглашению между столичным департаментом по конкурентной политике и министерством имущественно-земельных отношений Рязанской области.

Руководитель департамента Кирилл Пуртов подчеркнул, что соглашением предусматривается организация доступа заказчиков Рязанской области к размещению закупок с применением портала поставщиков.

«Уверен, что пользователи из нового региона смогут оценить преимущества работы на межрегиональной платформе. Портал предоставляет предпринимателям гарантированный рынок сбыта производимой продукции, а государственным и муниципальным учреждениям позволяет закрывать оперативные потребности и оптимизировать расход бюджета», — сказал Пуртов.

Он добавил, что в прошлом году на площадке в ходе котировочных сессий заказчики сумели сэкономить более 8 млрд рублей.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации закупок малых объемов. Сейчас на портале работают свыше 58 тыс. муниципальных и государственных заказчиков, а также более 350 тыс. предпринимателей со всей России. В каталог продукции входит свыше 3 млн уникальных наименований. Каждый день на платформе заключают порядка 1,5 тыс. контрактов.

С целью поддержки пользователей в субъектах РФ открывают представительства. В них специалисты собирают предложения по доработке функционала и решению техпроблем, проводят очные встречи, отвечают на вопросы поставщиков и заказчиков, обучают работе на площадке. Кроме того, пользователи могут обратиться в поддержку через портал поставщиков или по телефону +7 800 303-12-34.