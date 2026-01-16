Мария Багреева: проекты Москвы удостоены наград международной выставки инноваций

Три цифровых решения от Департамента экономической политики и развития Москвы были отмечены наградами на международной выставке интеллектуальной собственности и инноваций IPITEx-2026 в Бангкоке. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

В категории «Робототехника, электроника, автоматизация, интернет вещей и программное обеспечение» золотой медали удостоена цифровая экосистема аудита «Система предотвращения нарушений при осуществлении закупок». Этот проект также получил специальные награды от международных организаций Японии, Сингапура и Гонконга в сфере информационных технологий и инноваций.

Еще одну золотую медаль, но в номинации «Строительство, гражданская инженерия и архитектура», завоевал калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства.

Платформа «Тело. Дух. Разум», созданная для работников Комплекса экономической политики Правительства Москвы, получила серебряную медаль в категории «Образовательные, офисные, бытовые инструменты и спорт». Дополнительно она была отмечена специальной премией Всемирной ассоциации женщин-изобретателей и предпринимателей, а также грамотой Министерства здравоохранения Малайзии.

По словам заммэра, Москва последовательно внедряет цифровые инструменты во все городские сферы. Успехи столицы в этой области регулярно признаются международным экспертным сообществом. Например, Система предотвращения нарушений при закупках, используя риск-ориентированные механизмы на базе ИИ-моделей, контролирует все этапы процедуры, повышая прозрачность и снижая риски.

«Калькулятор расчета укрупненных показателей стоимости строительства помогает госзаказчикам более точно планировать затраты на возведение объектов и оптимизировать бюджетные расходы. Платформа „Тело. Дух. Разум“ объединяет спортивные и развлекательные программы, образовательные мероприятия, психологические тренинги, благотворительные проекты для наших сотрудников и их семей, чтобы у них была возможность гармонично развиваться и получать положительные эмоции как на работе, так и вне ее», — рассказала Мария Багреева.

Она добавила, что эти проекты наглядно демонстрируют, как современные технологии могут эффективно решать актуальные городские задачи.

Выставка IPITEx проходит в Бангкоке с 1995 года под патронажем Короля Таиланда и при поддержке Национального совета по исследованиям и Международной федерации изобретательских ассоциаций. В текущем году на ней было представлено 883 проекта из 24 государств.

Больше информации об экономике столицы доступно в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах Telegram и MAX.