Мария Багреева: почти 14 млрд руб сэкономила Москва на экспертизе цен госзакупок

Москва за первый квартал текущего года сэкономила 13,8 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Всего с 2015 года было выдано более 45 тыс. экспертных заключений по госзакупкам, общая сумма которых превысила 9 трлн рублей. В результате экспертизы НМЦК город сэкономил 543 млрд рублей.

«Экспертиза НМЦ — механизм, который позволяет городу сокращать расходы бюджета и формирует для госзаказчиков практику расчета обоснованных цен. За первый квартал 2025 года эксперты выдали 499 заключений. Заявленная сумма закупок составила 224,8 млрд рублей. По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 13,8 млрд рублей бюджетных средств», — добавила Багреева.

Экспертизу НМЦК (Д) в Москве, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам, осуществляет городской департамент экономической политики и развития.

Экспертиза цен — эффективный инструмент оптимизации бюджетных расходов. Проверка достоверности определения НМЦК (Д) проводится для контрактов на сумму более 30 млн рублей, если закупка проходит в рамках 44-ФЗ, и для договоров с начальной ценой 50 млн рублей и выше — в случае закупки по 223-ФЗ.