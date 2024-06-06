Мария Багреева: глобальные климатические цели достижимы лишь при участии городов

Мировые города — основные источники антропогенного воздействия на климат. По этой причине глобальных климатических целей, в том числе ограничения роста глобальной температуры и обеспечения нулевого чистого уровня выбросов парниковых газов, можно достичь только вовлекая города в климатическую повестку. Об этом на сессии «Климатическая повестка ЕАЭС, ШОС, БРИКС: партнерство для устойчивого развития» XXVII Петербургского международного экономического форума заявила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Влияние программы реновации на климат

Москва считается лидером России и одним из ведущих мегаполисов мира по многим направлениям внедрения инструментов и принципов устойчивого развития. В городской политике значительное внимание уделяют изменениям климата. Как отметила заммэра, переходу Москвы к низкоуглеродному развитию способствуют программы различных секторов столичного хозяйства. С точки зрения сокращения выбросов в числе самых значимых из них — программы обновления и реновации подвижного состава городского транспорта.

«В рамках программы реновации в Москве ведется замена ветхого жилого фонда на новое жилье с высокими показателями энергоэффективности. Построенные по программе дома потребляют на 30–40% меньше тепла и электричества, что способствует как снижению углеродного следа жилищного сектора — примерно на 250 тыс. т эквивалента углекислого газа в год, — так и снижению расходов граждан на ЖКХ в среднем на 10%», — пояснила Мария Багреева.

Климатические проекты в транспортной сфере

В транспортной сфере климатические проекты реализуют с применением инструментов зеленого финансирования. Сегодня столица — единственный регион России, разместивший два выпуска зеленых облигаций: биржевых в 2021 году и зеленых облигаций для населения в прошлом году. Привлеченные средства направили на развитие экологичного общественного транспорта — закупку 451 электробуса, а также строительство станций и путей БКЛ.

Другие московские программы развития также реализуют в соответствии с климатической повесткой — создают зеленые общественные городские пространства, модернизируют объекты тепло- и электрогенерации, раздельного сбора мусора и другие.

Внедрение Москвой мировых практик

Столица внедряет передовые практики и является активным участником международного взаимодействия по устойчивому развитию и противодействию изменению климата.

«В прошлом году на Конференции ООН по климату Москва представила аналитический доклад, посвященный климатической повестке крупнейших мегаполисов мира и раскрывающий основные приоритеты и лучшие практики городов в этой сфере. Это позволило не только выявить наиболее релевантный для Москвы мировой опыт, который в дальнейшем может быть использован в городских проектах, но и создать основу для расширения диалога по вопросам устойчивого развития как внутри России, так и на международном уровне», — сказала Мария Багреева.

Она добавила, что летом текущего года представят второй аналитический доклад, который будет посвящен климатической повестке городов России, а осенью — доклад о крупнейших городах БРИКС.

Разработанный столицей аналитический инструментарий располагается в открытом доступе — все заинтересованные города могут провести самооценку на портале urbanclimate.moscow.