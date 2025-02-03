Мария Багреева: число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 360 тыс

Количество предпринимателей, зарегистрированных на московском портале поставщиков, за год увеличилось на 31 тысячу и превысило 360 тысяч. Об этом сообщила заммэра столицы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что у предпринимателей портал поставщиков востребован. Благодаря нему они расширяют географию бизнеса, а также оперативно находят потребителей для продукции среди 58 тыс. заказчиков из 42 регионов России.

«В 2024 году на портале зарегистрировались более 31 тыс. новых поставщиков, в результате общее число работающих на нем предпринимателей достигло 362 тыс. Активнее всего к площадке подключались представители Москвы, Московской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края», — отметила Мария Багреева.

Она уточнила, что на данные регионы приходится свыше 60% всех пользователей, присоединившихся в 2024 году к порталу.

Каждый день на портале поставщиков заключают порядка 1,5 тыс. контрактов, а каталог стандартных торговых единиц пополняется на 1,8 тысячи новых товарных позиций. Чтобы начать работу на платформе, нужно зарегистрироваться и получить усиленную квалифицированную электронную подпись.

«Высокий уровень конкуренции на портале позволяет заказчикам гарантированно закрывать оперативные потребности по оптимальным ценам. При проведении котировочных сессий на платформе на один контракт как правило претендуют семь поставщиков, а среднее снижение цены составляет 14%», — рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации закупок малых объемов. На сегодняшний день в перечень предлагаемых на платформе предпринимателями услуг, работ и товаров входит более 3 млн уникальных наименований. На платформе можно осуществлять все оперативные закупки в удобном формате — заключение контрактов производится без бумажного документооборота дистанционно с использованием электронной подписи.

Для повышения эффективности работу портала постоянно совершенствуют. В 2024 году внедрили галерею с подразделами и категориями, единообразное визуальное отображение разделов, изменили алгоритм поиска и интерфейс каталога СТЕ.

Развитию ресурса способствуют чат-бот для оперативных консультаций и служба технической поддержки. В обучающем разделе «Школа поставщика» новые пользователи могут быстро освоить принципы работы и начать участвовать в закупочных процедурах.

Функциональный заказчик портала поставщиков — департамент по конкурентной политике Москвы, а техническое развитие курируется столичным департаментом информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».