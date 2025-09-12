Маргарита из романа Булгакова признана главной сигма-вумен в литературе

Маргарита из романа Михаила Булгакова стала самой яркой сигма-вумен в литературе по мнению 48% россиян, показало исследование сервиса «Литрес» и сети «Читай-город», сообщает Сноб .

Сервис «Литрес» и сеть магазинов «Читай-город» провели опрос, чтобы выяснить, какие литературные героини лучше всего воплощают современные женские типажи, такие как clean girl, old money, сигма-вумен, пикми и другие.

Согласно результатам, главной сигма-вумен россияне назвали Маргариту из романа Михаила Булгакова. За нее проголосовали 48% участников исследования. Респонденты отметили ее уверенность, самодостаточность, верность своим ценностям и способность защищать близких. Второе место заняла Элизабет Беннет из «Гордости и предубеждения» (40%), третье — Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» (26%).

В категории self-made-героинь лидирует Гермиона Грейнджер из серии о Гарри Поттере (45%), которую выделили за трудолюбие и самостоятельность. Следом идут Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» (33%) и Китнисс Эвердин из «Голодных игр» (24%).

Образом old money россияне чаще всего называли Нарциссу Малфой из «Гарри Поттера» (32%), а также Дейзи Бьюкенен из «Великого Гэтсби» (24%) и Элен Курагину из «Войны и мира» (25%).

В категории clean girl лидирует Мэри Поппинс (40%), за ней следуют Мальвина (32%) и Маша Миронова из «Капитанской дочки». Самой типичной пикми-героиней признана Анастейша Стил из «Пятидесяти оттенков серого» (25%).