Marca: ИГИЛ* угрожает устроить теракт на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов

«Исламское государство»* угрожает устроить террористический акт на одном из стадионов 9 и 10 апреля во время проведения матчей ¼ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает URA.RU .

Как пишет испанская газета Marca, правоохранительные органы получили предполагаемую угрозу теракта и передали ее мадридскому «Реалу». Позднее будут приняты все необходимые меры для усиления безопасности. При этом о переносе матчей не сообщалось.

Ранее принадлежащий ИГИЛ * медиа-центр «Аль-Азаим» опубликовал плакат, на котором изображены стадионы европейского футбольного турнира, а также надпись «Убить их всех».

Во вторник в рамках ¼ финала Лиги чемпионов лондонский «Арсенал» примет на своем поле мюнхенскую «Баварию», а английский «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в Мадриде.

В среду, 10 апреля, мадридский «Атлетико» принимает дортмундскую «Боруссию», а парижский «ПСЖ» сыграет дома с «Барселоной».

*террористическая организация, запрещенная в России.