Марата Башарова более 600 раз оштрафовали за несоблюдение ПДД за 2 года

В течение последних двух лет российского актера и телеведущего Марата Башарова оштрафовали более 600 раз за нарушения правил дорожного движения. Общая сумма всех штрафов за этот срок превысила 270 тыс. рублей, сообщает «Постньюс» .

С начала 2024 года Башаров получил 308 штрафов, общая сумма — 136,4 тыс. рублей. В предыдущем году артист «заработал» 258 штрафов на сумму 114 тыс. рублей.

С сентября 2022 года актер был оштрафован 618 раз, причем общая сумма штрафов достигла 273,7 тыс. рублей. На данный момент Башаров погасил почти все штрафы, осталось еще 4 из них.

На протяжении двух лет артиста чаще всего штрафовали за превышение скорости (553 раза) и нарушение требований дорожных знаков или разметки (37 раз). Дважды Башаров был наказан за проезд на красный сигнал светофора.

В 2012 году актер был лишен водительского удостоверения на 1 год 8 месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент в его крови было обнаружено 0,2 промилле алкоголя.