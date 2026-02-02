Почти 3 тыс. представителей разных народов из 89 регионов РФ, порядка 1000 представителей молодежных проектов и свыше 50 иностранных гостей объединит масштабный марафон «Россия — семья семей» 5 февраля в Национальном центре «Россия». Мероприятие даст старт Году единства народов РФ, сообщает пресс-служба организаторов.

В открытии марафона примет участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Организатор мероприятия — Российское общество «Знание».

Просветительский проект направлен на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России. Он подчеркнет, что культурное и языковое многообразие обогащает страну и является преимуществом в эпоху геополитических изменений.

На марафоне выступят государственные деятели, герои России, выдающиеся спортсмены, представители сферы культуры и искусства.

Также в рамках марафона будут объявлены даты и дан старт регистрации на фестиваль «Таврида.АРТ». Самое масштабное событие России, посвященное молодому искусству, в этом году пройдет уже в восьмой раз и по традиции станет площадкой, объединяющей культуру, искусство и творчество всей страны. Во время презентации фестиваля зрители погрузятся в атмосферу события и узнают, зачем им ехать летом в Крым. Хедлайнером презентации станет группа «Казаки делают хиты».

На марафоне состоятся кинопоказы документальных фильмов о природе, культуре, об истории Алтая, Русского Севера, Камчатки. Также будет работать библиотека народной литературы — собрания произведений выдающихся писателей разных народов.