сегодня в 14:27

Марафон добрых дел пройдет в Москве с 6 по 15 сентября

Марафон добрых дел пройдет в столице с 6 по 15 сентября. Мероприятие приурочено к Всемирному дню оказания первой помощи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В волонтерских центрах „Доброе место“ пройдет серия бесплатных мастер-классов, где научат, как действовать при инсультах, ожогах, травмах, кровотечениях», — написал градоначальник в мессенджере MAX.

В московских школах организуют уроки доброты, на которых детям расскажут о первой помощи. Также на занятиях школьников познакомят с волонтерской деятельностью в сфере охраны здоровья и общественной безопасности.

Всего в рамках Марафона добрых дел в столице пройдет свыше 100 мероприятий. Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.