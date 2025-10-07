Манул Тимофей из Московского зоопарка прибавил почти 1 кг во время зажировки

В Московском зоопарке кот-манул по кличке Тимофей, начавший в сентябре подготовку к зимнему периоду, увеличил свою массу на 800 г и теперь весит 5,8 кг, об этом сообщает ТАСС .

Ежедневное питание Тимофея составляет примерно 400-450 г. По понедельникам у кота облегченное меню, но, возможно, от него откажутся в октябре. Сотрудники зоопарка следят за тем, чтобы прибавка в весе происходила постепенно. Внутри вольера для манула подготовлены два укрытия: одно уже утеплили сеном, второе будет обустроено позднее.

Животное само решает, где ему удобнее, активно двигается по территории и наблюдает за окружающей обстановкой, чаще всего с высоких мест в вольере или из углубления в большой колоде.

В начале летнего сезона вес символа Московского зоопарка достигал своего минимального значения в году — 3,7 кг. С приходом осени специалисты постепенно увеличили объемы еды, и в начале сентября кот весил 5 кг.

Манул — это редкий представитель кошачьих, происходящий из Центральной Азии. Этот вид находится под охраной в России и за рубежом. Для мест обитания манула типичен резко континентальный климат с крайне низкими зимними температурами, доходящими до минус 50 градусов. У него самая плотная шерсть среди кошачьих, помогающая выдерживать холод, но добыча пищи остается проблемой. Поэтому с наступлением холодов кот активно накапливает жировые запасы.

В условиях зоопарка процессы зажировки и последующей потери веса с приходом тепла регулируются специалистами.

