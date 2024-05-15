Мантуров: РФ двигается вперед благодаря новой промышленной политике

Послание первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова зачитали на открытии XIX Всероссийского форума-выставке «Госзаказ». Он отметил, что Россия двигается вперед благодаря новой промышленной политике.

Также в нем отмечено, что на сегодняшний день отечественная промышленность стремительно развивается, справляясь с широким спектром сложных задач, а предприятия достигают новых высот.

«Сложившаяся экономическая устойчивость, которую мы сейчас наблюдаем, — результат последовательной, кропотливой работы по созданию новой промышленной политики», — обратил внимание Мантуров.

Он добавил, что благодаря этому власти страны не только не упустили и сохранили научно-технологический потенциал РФ, но и продвигаются вперед. При этом целенаправленное развитие производств в России имеет стратегическое значение для нацбезопасности.

По его словам, неотъемлемой частью и важным инструментом в создании конкурентно-способного и стабильно развивающего производства являются государственные закупки. Они эффективно используются не только для управления бюджетом, но и для укрепления технологического суверенитета.

Форум-выставка «Госзаказ» служит платформой для выстраивания конструктивного диалога между производителями и госзаказчиками и одновременно является одной из ключевых площадок для демонстрации наиболее значимых промышленных инноваций.

Мантуров выразил уверенность, что взаимодействие заказчиков и производителей в ходе мероприятия, будет максимально конструктивным и эффективным, а инициативы и предложения, которые озвучены на форуме, найдут практическое применение и послужат дальнейшему развитию российской промышленности.