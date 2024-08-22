сегодня в 14:34

Мантуров: 115 тыс человек отселили из опасных районов на границе с Украиной

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассказал, что из опасных российских районов, граничащих с Украиной, уже отселили 115 тыс. человек, сообщает РИА Новости .

В четверг президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской и других приграничных областях страны.

Мантуров также доложил главе государства о том, что правительство готово направить МЧС 1,9 млрд рублей из-за ситуации, сложившейся в приграничье.

В связи с тяжелой обстановкой пункты временного размещения граждан появились в 29 субъектах РФ. В них организован существенный запас мест, добавил первый зампред.