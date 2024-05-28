Среди победительниц финала областного конкурса для многодетных матерей «Имя ее — мама» назвали имена двух жительниц Ленинского городского округа — Елену Смагину и Полину Устарашвили, сообщила пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Участие в этом конкурсе для меня является колоссальным опытом и трудом. Если говорить обо всех участницах конкурса многодетных матерей Подмосковья, то мы все стали одной большой дружной семьей, компанией: мы уже можем общаться и понимать друг друга без слов, мы присматриваем за детьми друг друга, помогаем в сложных жизненных ситуациях», — сказала мама пятерых детей из Видного Елена Смагина.

Вторая финалистка конкурса, представлявшая Ленинский округ, является также мамой пятерых детей. Полина Устарашвили увлекается вязанием, плетением корзин и флористикой, мечтает стать профессиональным видеооператором и монтажером.

«Конечно же, путь до финала для меня был сложным. Так как я никогда не занималась танцами, мне пришла идея — представить себя на финале творчески, но совершенно по другому направлению. Это было сложно, на протяжении 2,5 месяцев с дочкой ставили и учили танец», — рассказала Полина Устарашвили.

Елена Смагина победила в конкурсе в номинации «Самая деловая мама 2024», самой обстоятельной мамой 2024 года стала Полина, главный приз в номинации «Супер-мама» получила Марина Чуракова из Лобни.

Организатором конкурса является благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения «Союза женщин России». Его участницы — творческие и активные мамы, проживающие в Московской области, имеющие троих и более детей. В ходе отборочных туров они записывали видео с рассказами о своих семьях, традициях воспитания в них, демонстрировали свои творческие и другие таланты.

Целями и задачами проекта являются повышение престижа семьи, поддержка института материнства и детства, популяризация семейного творчества и здорового образа жизни. В рамках программы 26 мая мамы-финалистки показали свои творческие номера. Кроме того, жюри определило победительницу конкурса — мать 11 детей Марину Чуракову из Лобни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.