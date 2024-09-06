Мамам-предпринимателям помогут развить свой бизнес в Подмосковье

16 сентября в Московской области стартует обучающая программа «Мама-предприниматель», ориентированная на женщин с несовершеннолетними детьми или в декрете, желающих начать или развить свое дело. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Программа «Мама-предприниматель» проводится в Подмосковье третий год. Участницам предоставляют все необходимое для старта: обучение, разработку бизнес-плана, поиск единомышленников. Лучшие региональные проекты получают грант 100 тыс. рублей и поддержку в продвижении товаров, а федеральные победители — грант до 1 млн рублей и помощь с партнерскими предложениями.

Прошлогодними финалистами стали десять бизнес-леди из Подмосковья. Одна из них, Ирина Мартиросян из Химок, создает эксклюзивные предметы интерьера изделия из дерева и эпоксидной смолы под своим брендом.

После участия в программе Ирина увеличила свое присутствие в информационном пространстве и, соответственно, количество продаж. Доходы за первое полугодие 2024 года составили 97% от общего дохода за 2023 год. Линейка товаров значительно расширилась, а новый продукт «Обучение смоле» приносит около 30% дохода. Ирине удалось заключить сотрудничество по схеме B2B и заключить договор на аутсорсинг первичной обработки изделий. В планах — наем постоянного сотрудника.

Обучение пройдет в формате очного тренинга-интенсива. Заключительным этапом программы станет конкурс бизнес-проектов, в результате которого жюри выберет победительницу. Девушка, чей проект будет признан лучшим, получит грант на развитие бизнеса размером 100 тыс. рублей и возможность принять участие в федеральном этапе программы. Зарегистрироваться можно до 9 сентября на сайте: https://forum-nbrf.ru/мамапредприниматель.

Программу «Мама-предприниматель» курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. В Московской области проект реализуется региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.