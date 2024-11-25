Мама-предприниматель из Подмосковья стала призером федеральной программы

Завершилась федеральная программа «Мама-предприниматель», реализуемая в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», финалистками которой стали 25 участниц из разных регионов страны. Среди них — Ирина Островская, многодетная мама из Домодедова, которая по итогам защиты проектов заняла второе место. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ранее девушка стала победителем регионального этапа, что позволило ей представить свой проект по созданию готовых решений озеленения на федеральном этапе программы. В рамках проекта Ирина создает ландшафтные модули из многолетних растений с полным набором растений и полномасштабной схемой посадки на геотекстиле. А в планах мамы-предпринимателя — строительство агрохолдинга.

Продолжительность федерального этапа программы составила 3 дня, в ходе которых девушки получали знания, необходимые для развития своего бизнеса. А в заключительный день программы состоялась защита проектов. Тройка лучших проектов получит гранты на развитие своего дела в размере 1 млн, 500 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.

Программу «Мама-предприниматель» курирует заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. В Московской области проект реализуется региональным центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: фонд «Наше будущее», корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: СБЕР. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

С 29 ноября по 1 декабря в Москве пройдет форум «Мой бизнес. Скоро Зима. 100% Подмосковье». Мероприятие будет проходить в два этапа: деловая программа и выставка-ярмарка с участием предпринимателей из Подмосковья. Организатор мероприятия — центр «Мой бизнес» Московской области. Вход на мероприятия свободный. Узнать подробнее о программах и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Подмосковье оказывает предпринимателям разностороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Больше об этом можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.