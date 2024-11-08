Мама-предприниматель из Подмосковья поборется за грант в размере 1 млн рублей

Экспертное жюри выбрало 25 победительниц региональных этапов программы «Мама-предприниматель», а также дополнительных треков проекта для участия в федеральном этапе. У предпринимательниц будет возможность побороться за гранты в размере 1 млн, 500 тыс. и 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В 2024 году в программе „Мама-предприниматель“ приняли участие более 4 тыс. женщин из 70 регионов России. Конкуренция была действительно высокая, мы увидели много перспективных идей. Это и проекты в сфере креативных индустрий, сельского хозяйства, социального бизнеса, производства. Выбрать лучших было сложно — и точно невозможно без нашего экспертного жюри, куда вошли представители федеральных органов власти, институтов развития, деловых сообществ, высших учебных заведений, банков, крупного бизнеса. Благодаря им проекты участниц получили объективную оценку, а лучшие прошли в федеральный этап», — отмечает заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В Подмосковье программа «Мама-предприниматель» проводится уже третий год и каждый раз получает самый высокий отклик. В этом году на участие в программе в регионе было подано более 150 заявок, из которых 70 отобраны для участия в проекте. В финал образовательного проекта вышли 10 девушек, а победителем была признана ландшафтный дизайнер и многодетная мама Ирина Островская с проектом готовых решений для озеленения. Теперь ей предстоит представить Московскую область на федеральном этапе.

Федеральный этап программы «Мама-предприниматель» будет проходить с 20 по 23 ноября в Москве. Участниц ждет дополнительное обучение, благодаря которому они смогут прокачать свои предпринимательские навыки, проанализировать стратегию развития бизнеса. В заключительный день предпринимательницы должны будут защитить свои проекты перед экспертным жюри в формате питч-сессии. Проекты будут оцениваться по таким критериям, как финансовая устойчивость, социальная значимость, возможность масштабирования и другие. Лучшие проекты получат грантовую и другую поддержку.

Организатор: Минэкономразвития России. Оператор: АНО «Мой бизнес — мои возможности». Соорганизаторы: фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер: компания Wildberries. Банк-партнер: Сбер. Партнеры проекта: Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.