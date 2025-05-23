Российский предприниматель, общественный деятель и учредитель издания Константин Малофеев заявил, что решить проблему с демографией в России могут только сильные волевые поступки со стороны правительства, сообщает «Царьград» .

«Пора признать: сегодня „мама должна стать главным гражданином“ для нашей страны и русского будущего. Например, можно раздать семьям с тремя детьми бесплатно дома. Если же в семье рождается четвертый малыш, то списывать ипотеку», — сказал Малофеев.

По его словам, введенный в 2007 году материнский капитал можно считать таким волевым поступком, но настала пора для следующих. Сейчас прошлые меры уже перестали быть эффективными.

В свою очередь глава Белгородской области Евгений Савченко отметил, что женщина, родившая трех детей, принесет государству три миллиона долларов за счет их будущей работы и влияния на ВВП.