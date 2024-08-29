Мам из Подмосковья научат ведению бизнеса

С 16 по 20 сентября в Московской области стартует программа «Мама-предприниматель». Мероприятие проводится центром «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Программа ориентирована на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц. Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 млн рублей и поддержку по партнерским предложениям», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В рамках программы женщины смогут найти и развить идею для запуска бизнеса или масштабировать уже существующий проект, научатся тестировать идеи бизнеса на выбранной целевой аудитории, узнают о наиболее подходящих проектах и формах регистрации бизнеса, научатся работать с маркетингом и узнают, как эффективно презентовать проект. Кроме того, участницы получат информацию о доступных мерах государственной поддержки.

«В Подмосковье активно развивается сегмент малого и среднего бизнеса, причем руководителями многих компаний являются девушки. Они реализуют самые разные проекты — в сфере пищевых и химических производств, в сфере услуг и торговли, а также социальные проекты. Программа „Мама-предприниматель“ проводится в Московской области третий год и, уверены, что в этом году она вновь станет отличным стартом для новых проектов в регионе», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Обучение пройдет офлайн — в формате тренинга-интенсива. Заключительным этапом программы станет конкурс бизнес-проектов, в результате которого жюри выберет победительницу. Девушка, чей проект будет признан лучшим, получит грант на развитие бизнеса размером 100 тыс. рублей и возможность принять участие в федеральном этапе программы.

Место проведения обучения: г. Москва, 4-й Вешняковский пр., 1, корп. 1, (Коворкинг-центр НКО).

Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылке до 9 сентября.

Принять участие в проекте могут:

женщины с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске, в том числе матери, женщины-усыновители, женщины-опекуны, женщины-попечители или приемные матери;

женщины, которые попадают хотя бы в одну из категорий: физлица, применяющие налог на профессиональный доход (самозанятые), индивидуальные предприниматели и ИП на НПД, владельцы доли в уставном капитале ООО или АО, независимо от финансового результата ведения такой деятельности (убыток либо прибыль);

женщины, не имеющие, либо ведущие предпринимательскую деятельность менее 1 года по данным ЕГРЮЛ на дату участия в программе «Мама-предприниматель».

Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой.

Программа реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.