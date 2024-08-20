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Малые города и исторические поселения Подмосковья поборются за звание лучших

В Калуге 25–26 августа состоится форум «Развитие малых городов и исторических поселений», в рамках которого будут подведены итоги IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На форуме также пройдет церемония награждения победителей, среди которых 9 городов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«В Московской области насчитывается 47 малых городов и 22 исторических поселения, поэтому мы ежегодно принимаем активное участие в президентском конкурсе. Гранты, которые мы получаем, являются колоссальной поддержкой для развития наших городов. С 2018 года 40 наших проектов стали победителями конкурса, 30 из них полностью реализованы», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По итогам заседания региональной межведомственной комиссии Московская область на участие в девятом конкурсе направила следующие проекты:

округ Коломна, г. Коломна, с названием проекта: «Сквер «Блюдечко» (между улицей Дмитрия Донского и набережной реки Коломенки)»;

округ Клин, г. Клин, с названием проекта: «Вдоль по Купеческой. Новое звучание старинной улицы Государевой дороги»; — Сергиево-Посадский г. о., г. Сергиев Посад, с названием проекта: «Водный сад «Северные пруды» по ул. Северо-Озерная;

округ Ступино, г. Ступино, с названием проекта: «Благоустройство Проспекта Победы (от ул. Андропова до ул. Горького)»;

округ Егорьевск, г. Егорьевск, с названием проекта: «Парк культуры и отдыха «Пегас»;

Наро-Фоминский округ, г. Наро-Фоминск, с названием проекта: «Площадь Молодежная»;

округ Чехов, г. Чехов, с названием проекта: «Набережная пруда по ул. Дружбы»;

округ Истра, г. Истра, с названием проекта: «Историческая часть города, включая центральную площадь (бывшая Торговая площадь перед зданием администрации г. о. Истра) с прилегающими общественными территориями».

Конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года по поручению президента РФ и включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Общая сумма грантов, полученных регионом, составляет 3,02 млрд рублей.

Объявление победителей этого года состоится 26 августа. С более подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.