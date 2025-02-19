Мало начинки: общественники проверили замороженные блины в магазинах Петербурга

В преддверии Масленицы в Санкт-Петербурге «Общественный контроль» провел проверку замороженных блинов, представленных в магазинах. Выяснилось, что производители полуфабрикатов значительно экономят на начинке, сообщает «Бриф24» .

Из восьми проверенных марок у пяти начинки меньше, чем необходимо — менее 30%.

Для экспертизы было выбрано восемь брендов. Поскольку для замороженных полуфабрикатов не существует государственных стандартов, компании сами определяют условия производства своей продукции.

Примечательно, что состав всех исследованных блинов соответствовал информации на упаковке. У трех марок ингредиенты были ограничены и напоминали домашние рецепты. В то же время в других присутствовали различные пищевые добавки, усилители вкуса, крахмал, соевый белок и загустители.