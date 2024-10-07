Маликов: введение штрафа за оскорбление педагогов вызывает огромную дискуссию

Ранее сообщалось, что в Госдуму планируют внести проект закона об административной ответственности за оскорбление педагогов.

«Во-первых, мы понимаем, что данная мера ответственности будет подпадать под категорию административной», — сказал Маликов.

Статья 2.3 КоАП РФ определяет возраст, по которому наступает административная ответственность. Данную меру можно применить к лицу, который достиг возраста 16 лет. Если ребенку от 14 до 16 лет, то административную ответственность несут законные представители — родители, опекуны или попечители.

«Тогда обращаемся к основной аудитории преподавателей — ученики возрастом с 6-7 лет до 17-18 лет. Таким образом, при принятии данного законопроекта будут существенные коллизии и противоречия. Получается, что за действия ребенка штраф будет налагаться на родителей. Пока много вопросов, но нет четких и ясных ответов», — обозначил депутат.

При этом парламентарий уверен, что с морально-этической точки зрения оскорбления недопустимы. И это касается всех.

«Мы живем в цивилизованном обществе. где нужно уметь находить компромиссы. Если же ребенок ведет себя некультурно и позволяет в адрес преподавателя высказывать оскорбительные слова, то тут надо работать с психологом и выяснить, в чем причина такого поведения», — добавил депутат.

При этом, по словам Маликова, каждый случай индивидуален.

«Не бывает такого, что прав на 100% преподаватель или на 100% ученик и его родитель. Надо детально разбирать каждую ситуацию», — заключил парламентарий.