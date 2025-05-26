Маленького львенка передали в Клинский приют для диких животных

В ходе выезда на место инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования действительно обнаружили детеныша льва и его хозяина.

Мужчина рассказал, что получил львенка в подарок. Но специалистам федерального природоохранного ведомства удалось убедить владельца животного, что маленькому львенку требуются особое питание, особые условия для выгула и общение с себе подробными хищниками, что вряд ли можно обеспечить центре столицы. Владелец львенка согласился передать питомца в специализированную организацию. Ею стал парк-приют для животных, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации «Земля прайда», расположенный в городском округе Клин, сообщила руководитель Росприроднадзора — Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова в своем официальном канале в сети телеграмм.

23 мая основатель парка-приюта Виктор Агафонов сообщил, что львенок чувствует себя хорошо и его пытаются приучить к нормальному для хищника питанию — сырому мясу, хотя львенок пока что больше привык питаться из бутылочки кошачьей едой.

Напомним, Росприроднадзор работает с парком-приютом «Земля прайда», расположенном в городском округе Клин с мая 2023 года. Тогда в объекты федеральных СМИ попала во многом похожая история львицы из Уфы, которую хозяева использовали в фотосессиях, а когда она заболела от неправильного питания и содержания, решили продать через Авито.

За прошедший год парк «Земля Прайда» принял несколько десятков животных с похожей историей — львенок Тайсон и Коба, тигрица Харли, львицы Руна и Афина.

Здесь животных выхаживают, лечат и дают шанс на жизнь в прайде с себе подобными.

Идейный вдохновитель, создатель и руководитель парка — ветеринар по образованию Виктор Агафонов. Свой первый подобный парк — «Белый лев» — он открыл в родном Приморье. А затем, в 2022 году, получилось создать такое место и в г. о.Клин Московской области.

Все животных попадают в парк-приют при разных обстоятельствах. Но никто из них не был специально изъят из дикой природы. Многие животные с хроническими заболеваниями, возникшими в результате их неправильного содержания людьми в бытовых условиях, непригодных для хищников. В «Земле Прайда» их лечат и дают шанс на жизнь с сородичами в условиях, максимально приближенных к содержанию в живой природе, в которую эти хищники никогда не смогут возвратится по причине хронических и неизлечимых заболеваний.