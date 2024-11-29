Маленьким пациентам Сергиево-Посадской больницы вручили «коробку храбрости»

По всей России стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости» организованная партией «Единая Россия». В детское отделение Сергиево-Посадской больницы депутаты Московской областной думы и окружного Совета привезли игрушки, книжки и раскраски, чтобы поддержать детей, пока они находятся на лечении.

Для детей пребывание в больнице это сложная пора. Особенно тяжело им даются бесконечные болезненные процедуры: пункции, перевязки, установка и промывка катетеров и другие. Малышей может пугать даже простой осмотр в процедурном кабинете.

Волшебная коробка с подарками помогут малышам сдержать подступающие слезы, успокоить и даже развеселить его. Ведь храбрец не тот, кто не боится, а тот, кто преодолел свой страх. Поэтому эту коробку и назвали «Коробкой храбрости».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.