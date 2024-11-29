Маленьким пациентам онкодиспансера Балашихи вручили подарки

В «Коробках храбрости» — игрушки, творческие наборы для детей разного возраста, канцелярия, настольные игры. Передали подарки депутат Московской областной Думы, руководитель проекта «Добрая комната» Линара Самединова, местный куратор проекта Наталья Алимова, главный врач онкодиспансера Владимир Асташов, депутаты горсовета Балашихи Антон Орешков, Ульяна Кондрякова и молодогвардейцы.

«Мы поставили себе цель создать в медицинских учреждениях позитивную и по-настоящему детскую атмосферу. Чтобы в коридоре детей встречали знакомые персонажи, окружала домашняя атрибутика — книжки, телевизор с мультфильмами, игрушки. Это поможет им отвлечься от болезненных процедур, почувствовать себя в уюте, комфорте и безопасности, как дома. Такие акции мы проводим систематически», — сказала Линара Самединова.

Акция «Коробка храбрости» проводится в Подмосковье с 2012 года. Это еще один способ поддержать маленьких детей, которые находятся в больницах региона и проходят трудный период выздоровления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.