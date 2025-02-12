Маленькие пациенты центра Рошаля теперь всегда на связи

На территории Детского клинического центра (ДКЦ) имени Леонида Рошаля в Красногорске инженеры МегаФона развернули телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивающую стабильный сигнал и высокоскоростной мобильный интернет. Это позволяет врачам оперативно обмениваться важной информацией, а маленьким пациентам — оставаться на связи с родными, учиться онлайн и смотреть любимые мультфильмы на скорости до 300 Мбит/с, сообщила пресс-служба оператора.

Центр стал ключевым проектом в области детского здравоохранения Подмосковья. Здесь работают более 500 врачей, которые проводят комплексные обследования и сложные операции, включая внутрисосудистую хирургию, с использованием роботизированных систем и современного оборудования. Ежегодно центр может принять 15 тыс. детей на стационарное лечение и 150 тыс. — для проведения обследований и консультации. С момента открытия ДКЦ в 2024 году помощь уже получили несколько тысяч пациентов.

Инженеры МегаФона решали задачу по обеспечению связью четырех корпусов клинического центра общей площадью 114 тыс. кв. м. Для этого они разделили их на шесть зон и установили 420 антенн, соединенных 32 км коаксиального кабеля, устойчивого к высоким температурам.

Новая инфраструктура поддерживает диапазон LTE-2600, он обеспечивает стабильный сигнал, несмотря на железобетонные перекрытия и кирпичные стены. Также в проекте используется стандарт GSM-900, который минимизирует «слепые зоны» в длинных коридорах, и технология MIMO 2×2, позволяющая передавать несколько потоков данных одновременно. Благодаря этому множество пациентов могут одновременно смотреть онлайн-трансляции, мультфильмы и сериалы в высоком качестве на различных устройствах.

«Дети, находящиеся в центре, нуждаются не только в медицинской помощи, но и в связи с внешним миром. В этом помогают надежные телеком-технологии, с помощью которых родители смогут оставаться в постоянном контакте с детьми. Это прибавит сил маленьким пациентам, а значит, и врачам, для борьбы со сложными заболеваниями», — отметил директор МегаФона по Москве и Московской области Виктор Югай.

Он также добавил, что связь в таком центре — важный инструмент как для медиков, так и для пациентов, поэтому оператор сделал все возможное, чтобы мобильный интернет работал без помех.