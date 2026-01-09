Мальдивы и Дубай: российские звезды массово уехали греться в теплые страны

Актриса Мария Кожевникова, телеведущая Лера Кудрявцева, певица Анна Седокова и другие российские звезды в новогодние каникулы отправились отдыхать в теплые страны, сообщает StarHit .

Кудрявцева улетела в Дубай вместе с семилетней дочкой Марусей. Скорее всего, без мужа, с которым она не так давно сильно поссорилась. Там телеведущая встретилась с певцом Сергеем Лазаревым. Он тоже выбрал Дубай для отдыха с детьми. Они все вместе сходили на шоу La Perle Dubai.

Звезда «Универа» Мария Кожевникова также отдыхает в Дубае со своей семьей. Она в восторге от путешествия. Почти каждый день актриса публикует контент с пляжа, с территории отеля.

43-летняя Анна Седокова тоже прилетела в ОАЭ. Она отдыхает вместе с восьмилетним сыном Гектором, публикует фото и видео из Дубая.

А телеведущая Ксения Бородина с мужем и дочками выбрала для отдыха Таиланд. За несколько дней они сменили минимум три отеля, один из которых был на отдельном острове. Также семья пообщалась со слонами, спасенными от жестокого обращения.

49-летняя балерина Анастасия Волочкова в начале года этого улетела загорать на Мальдивы. Компанию ей составил 27-летний танцор и начинающий музыкант Марсель Абаби, с ним балерина путешествует не в первый раз.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.