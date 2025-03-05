Мальчика, которого стошнило на концерте DaBaby, затравили в интернете

Семья 13-летнего Жоры, которого стошнило на сцене во время концерта рэпера DaBaby, вынуждена покинуть Москву минимум на месяц. После инцидента мальчика затравили в Сети и в школе, сообщает Mash .

Парень прославился в интернете и стал известен как «Жора-легенда». Однако ребенку и семье пришлось столкнуться с хейтом. Из-за этого они вынуждены на некоторое время поселиться на даче.

Подросток живет в Москве, учится в седьмом классе и фанатеет от рэпа. Ему удалось попасть на концерт DaBaby и даже выбежать на сцену, но парень так переволновался, что его стошнило. Ролик быстро разошелся по Сети.

На защиту мальчика встали некоторые Telegram-каналы. Например, Mash предложили организовать для него два билета на концерт Offset, но отец отказался от предложения.