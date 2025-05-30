Мальчик из многодетной семьи Кузбасса прочитал Путину стихотворение

В преддверии празднования Международного дня защиты детей президент РФ Владимир Путин провел видеовстречу с многодетными семьями из разных регионов России. В числе приглашенных была семья Балакай из Осинников Кузбасса, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Кемеровской области.

В этой семье воспитываются 10 детей.

Девятилетний Максим Балакай прочитал стихотворение для главы государства, а родители рассказали о воспитании детей, рожденных в период с 1999 по 2020 годы.

Все дети разносторонне развиты: увлекаются информационными технологиями, спортом и различными видами творчества. В частности, 14-летний Андрей уже достиг взрослого разряда по шахматам.

Всего глава государства пообщался с девятью многодетными семьями.